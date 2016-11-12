بالفيديو .. شركة كندية تقدم مفهوماً جديداً للمفروشات متعددة الاستخدام

مع الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة في المدن الكبرى على مدى السنوات القادمة، يسعى المصممون إلى إيجاد وسائل لاستغلال أفضل للمساحات المتوفرة، وهذا ما دفع شركة كندية إلى تطوير مجموعة متكاملة من قطع الأثاث القابلة للتحويل.

وقدمت شركة “إكسباند فيرنتشر” مجموعة من قطع الأثاث متعددة الوظائف، والتي تساعد على توفير مساحات في المنزل، ومن بينها أريكة تتسع لـ16 شخصاً، كما يمكن طيها ووضعها في مكان صغير.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، عرضت الشركة التي تتخد من مدينة فانكوفر مقراً لها أكثر من 130 قطعة أثاث، تتميز بإمكانية تحولها إلى عدة أشكال، وتقول الشركة على حسابها في فيسبوك إن منتجاتها تساعدك على توفير مساحة إضافية في المنزل لم تكن تعرف أنك تمتلكها.

ومن بين المنتجات الأخرى التي عرضتها الشركة مجموعة طاولات صغيرة يمكن تركيبها خلال ثوان معدودة، وكراسي قابلة للطي تعلق على الجدران، وسرير يمكن طويه ليظهر كأنه قطعة من الجدار، وطاولة كبيرة تتألف من عدة شراح ويتم فردها عند الحاجة، وأريكة تتحول إلى سرير مزدوج ومجموعة أخرى من المنتجات المدهشة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعلى الرغم من توفر مفروشات أخرى متعددة الاستخدام في المتاجر، إلا أن “إكسباند فيرنتشر” تقول إن منتجاتها تختلف بأنها أقل سعراً وأكثر ابتكاراً، وتوفر خيارات متكاملة للمنزل.

شام تايمز

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