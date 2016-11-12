الصين : زبونة تشتكي من سوء الخدمة .. فينتقم منها النادل بالماء المغلي ! ( فيديو )

“الزبون دائماً على حق” شعار يبدو أن هذا النادل لا يؤمن به، إذ أنه لم يتقبّل النقد من زبونة اشتكت من سوء الخدمة في المطعم الذي يعمل به، فانتقم منها بطريقة عنيفة من خلال سكب المياه المغلي عليها متسبباً لها بحروق في وجهها وأجزاء متفرقة من جسمها.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن الواقعة التي تم توثيقها بالفيديو وقعت في مدينة “ونتشو” شرق الصين العام الماضي. ويوثق الفيديو مشاهد مروعة من لحظات اعتداء النادل زو (17 عاماً) على الزبونة لين (30 عاماً) بالضرب المبرح.

وطبقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ألزمت المحكمة الجزائية في “ونتشو” المطعم بدفع تعويض للزبونة لين بـ 35 ألف دولار والتكفل بدفع كافة تكاليف علاجها للمستشفى بعدما أصيبت بحروق غطت 24% من جسدها وأغلب وجهها، واضطرت للخضوع لجراحة تجميلية مكلفة لترميم الأجزاء المحروقة في جسمها، كما أصدرت حكماً على النادل بسجنه 22 شهراً.

وعن كيفية تطور الحادثة، أفادت الصحيفة البريطانية أن لين رفضت طلب النادل زو حول إزالة تعليق نشرته تتذمر من تردي الخدمة في المطعم، مما جعلت النادل يفجّر غضبه من خلال إحضار وعاء مليء بالماء المغلي وسكبه عليها ثم الاعتداء عليها بالضرب.

ورغم تدخل صديقة الزبونة لإنقاذها من يدي النادل، لكنه ظل يحاول مهاجمتها إلى أن تمكن مجموعة من الزبائن المتواجدين بالمحل بتقييده لتسليمه إلى الشرطة.

شام تايمز

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