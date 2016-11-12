بسبب الفقر .. هندي يحاول حمل جثة زوجته 90 ميلاً !

انهار رجل هندي من شدة التعب والإرهاق، وهو يحاول نقل جثة زوجته المتوفية إلى المنزل ليتم دفنها بشكل لائق، بعد أن رفضت سيارات الإسعاف نقلها لأنه لا يملك المال الكافي.

وكان الرجل الذي عرف باسمه الأول فقط رومولو قرر أن ينقل جثة زوجته كافيتا، بعد أن توفيت بالقرب من محطة القطار في مدينة حيدر أباد غرب الهند، وصنع نقالة ليجرها إلى المنزل الذي يبعد مسافة 90 كيلومتراً، بعد أن طلبت سيارات الإسعاف مبلغاً يعادل 75 دولاراً لم يكن يملك منها سوى القليل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، بعد أن قطع رومولو مسافة 37 ميلاً انهار من التعب على مشارف بلدة فيكارأباد بولاية تيلانجانا، وراح يبكي بالقرب من جثة زوجته الملقاة على الأرض، مما دفع سكان البلدة للاعتقاد بأنه متسول، قبل أن يكتشفوا أنه كان يحاول نقل الجثة بمفرده.

وسارع السكان المحليون إلى تأمين سيارة إسعاف، ودفعوا أجرتها لتقوم بنقل الجثة إلى قرية رومولو التي تبعد عنهم حوالي 50 ميلاً، ليتمكن الزوج من دفنها بشكل لائق.

شام تايمز

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