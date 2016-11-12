“فيسبوك” تنعى رئيسها وملايين المستخدمين!

تسبب خلل لفترة وجيزة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الجمعة في الإعلان عن وفاة الملايين من مستخدميه، بمن فيهم مؤسس الموقع مارك زوكربيرغ.

وعرضت الملفات الشخصية للعديد من المستخدمين عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم لافتة تذكارية بالجزء العلوي من الصفحة “تحيي ذكراهم” وتدعو المستخدمين الآخرين إلى نعيهم وعدم نسيانهم، كما في حالة زوكربيرغ حيث قالت اللافتة “نأمل في أن يجد الناس الذين يحبون مارك الراحة في الأشياء التي يشاركها الآخرون لتذكر حياته والاحتفال بها”.

ولكن سرعان ما اعتذرت فيسبوك عن الخلل، وقالت “لقد كان هذا خطأ فظيعا وقمنا بإصلاحه، نحن نأسف جدا لحدوث هذا” موضحة أن الخطأ يرتبط ببروتوكول خاص بها يظهر عند إحياء ذكرى صفحات المستخدمين عندما يموتون بالفعل، بحسب ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويسمح فيسبوك للمستخدمين بتحويل ملفاتهم الشخصية إلى صفحة تذكارية بعد وفاتهم حيث يمكن للمستخدمين الآخرين نشر نعي على صفحاتهم بعد الوفاة، ويسمح لهم بتعيين جهات اتصال وورثة لإدارة حساباتهم بعد موتهم.

كما يتيح للمستخدمين إحياء ذكرى حسابات أعضاء العائلة أو الأصدقاء المتوفين عن طريق تقديم طلب رسمي يؤكد حادثة الوفاة وتاريخها، مثل رابط لشهادة النعي أو الوفاة. وإذا تم قبول الطلب، تظهر كلمة “تذكر” بجوار اسم الشخص، وتتوقف فيسبوك عن إظهار الصفحة الشخصية للمتوفى في الأماكن العامة مثل اقتراحات لأشخاص قد تعرفهم، أو للتذكير بعيد الميلاد.

وحتى هذه اللحظة لم يعرف سبب الخطأ الذي أدى لظهور النعي، ولم يتضح عدد المستخدمين الذين تأثروا به من بين إجمالي 1.79 مليار مستخدم نشط شهريا لفيسبوك أكبر شبكة اجتماعية عالمية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes