علويون و أكراد يتظاهرون في غربي ألمانيا ضد أردوغان

ينظم حوالي 30 ألف شخص من العلويين والأكراد مظاهرة السبت بمدينة كولونيا غربي المانيا ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وكان حوالي 6500 كردي تظاهروا يوم السبت الماضي في المدينة نفسها ضد قرارات القبض على قيادات كردية في تركيا رافعين رايات كتب عليها “إردوغان إرهابي” و “إردوغان فاشي”.

ويصل عدد العلويين في تركيا، وفقا لتقديرات الخبراء، إلى عشرين مليون شخص يمثلون ثاني أكبر مذهب ديني من حيث العدد بعد السنة هناك.

وأعلن منظمو المظاهرة ان المتحدث الرئيسي فيها سيكون رئيس اتحاد الصحفيين الألمان فرانك إيبرال.

(DPA)

شام تايمز

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