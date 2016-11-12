المدن الأمريكية الكبرى تنتفض ضد ترامب .. وإغلاق طريق ميامي السريع .. معارضو ترامب .. مازلنا في البداية ونتحضر لحركة احتجاجية طويلة

أغلق الآلاف من المتظاهرين في ولاية ميامي الأمريكية فجر اليوم السبت الطريق السريع احتجاجاً على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة، فيما أطلقت الشرطة الأمريكية النار على مظاهرة في بورتلاند أصيب خلالها شخص.

ونظم الآلاف احتجاجات في ميامي وحملوا لافتات مكتوبا عليها “ليس رئيسي” و”اعزلوا ترامب” في حين وقف رجال الشرطة يتابعون الموقف. وشهدت عشر مدن أمريكية على الأقل احتجاجات على انتخاب ترامب وشابها أعمال عنف في عدة مناطق.

الشرطة الأمريكية تطلق الرصاص

وكان معظم المشاركين في الاحتجاجات التي شملت العاصمة واشنطن من الشبان وطلاب الجامعات. واتسمت المظاهرات التي خرجت في مدن أمريكية كبرى احتجاجا على وصول رجل الأعمال الجمهوري دونالد ترامب للبيت الأبيض بالارتجالية إذ نظمها على عجل شبان أمريكيون من خلفيات وأجندات مختلفة.

إلى ذلك، قالت الشرطة إن شخصاً أصيب بالرصاص خلال مظاهرة مناهضة لترامب في بورتلاند، اليوم السبت، لدى عبور المحتجين لجسر موريسون. وقالت الشرطة عبر تويتر “على الجميع مغادرة المنطقة على الفور” وطلبوا من أي شهود التقدم بإفاداتهم، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما اعتقلت الشرطة 26 شخصاً على خلفية التظاهرات، معتبرة أنّها تحوّلت إلى “أعمال شغب” بعدما عمد بعض المتظاهرين المقنّعين إلى تكسير سيارات وزجاج بعض المحلات، وإشعال نار في أكشاك لبيع الجرائد.

تهديدات بالاعتقال

وهدّدت شرطة بورتلاند، في تغريدات على “تويتر”، المتظاهرين بأنّهم سيكونون عرضة للاعتقال، في حال عدم تفريق المظاهرات. كما تجمّع مدينة ” زهاء ” أكثر ” 1200 ” شخص في نيويورك بحديقة “واشنطن سكوير”، داعين إلى الدفاع عن الحقوق والحريات بعد انتخاب ترامب.

وحمل المتظاهرون قرب قوس النصر في “واشنطن سكوير”، وهو مكان تتجمع فيه كل الحركات المدنية منذ ستينيات القرن الماضي، لافتات كتبوا عليها “جدارك لن يعوّق مسيرتنا” و”الحب يغلب الكراهية”. ولوّح البعض بالعلم المكسيكي، فيما حمل آخرون صوراً للمرشّحة الديمقراطية الخاسرة، هيلاري كلينتون، في مسيرة سلمية شارك فيها أطفال.

وردّد الحشد “هذا ليس رئيسنا! هذا ليس رئيسنا!”. فيما قدّرت شرطة نيويورك أعداد المشاركين بنحو 1200 شخص.

وقالت كيم باير (41 عاماً) لـ”فرانس برس”: “نحن هنا لدعم الشعب الذي قام ترامب بشتمه، لكي نظهر لأولادنا أنّ لدينا كلمة نقولها، ومن أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. لم أكن خائفة في حياتي إلى هذا الحد”.

وتم تنظيم مسيرات في مدن أميركية عدة منذ الاقتراع الرئاسي، الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على فوز ترامب، الذي هدّد خلال حملته الانتخابية، بتشييد جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما أنّ خطابه حول الأقليات أثار استنكاراً شديداً.

معارضو ترامب .. مازلنا في البداية ونتحضر لحركة احتجاجية طويلة

مع تواصل الاحتجاجات على انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، يتحضر نشطاء لحركة احتجاجية هي الأطول في الولايات المتحدة منذ حركة “احتلوا وول ستريت عام 2011″، تمتد طوال فترة ترامب الرئاسية.

مظاهرات ارتجالية عفوية

وتتسم المظاهرات التي خرجت في مدن أمريكية كبرى احتجاجاً على وصول رجل الأعمال الجمهوري دونالد ترامب للبيت الأبيض بـ”الارتجالية” إذ نظمها على عجل شبان أمريكيون من خلفيات وأجندات مختلفة.

الاستعداد لحركة احتجاجية طويلة

ونظراً لبقاء ترامب لمدة أربع سنوات في السلطة وسيطرة حزبه على مجلسي الكونجرس، يستعد النشطاء لحركة احتجاجية يأملون أن تكون هي الأطول في الولايات المتحدة منذ حركة “احتلوا وول ستريت”، خصوصاً مع تأكيدهم أن هذه الاحتجاجات مجرد بداية.

وفي السياق، أكد “آل شاربتون” وهو أحد قادة الحقوق المدنية في نيويورك لوكالة رويترز أن “المحتجين المناهضين لترامب يجب أن يحذوا حذو الجمهوريين في معارضاتهم لسياسات أوباما”.

وأضاف أن مناهضة الجمهوريين لأوباما بدأت بداية طبيعية وتطورت فيما بعد إلى حركة “حزب الشاي” وأدت في نهاية المطاف إلى انتخاب ترامب.

وتابع “لن نكون سلبيين مثلهم لكننا سنكون على نفس القدر من الإصرار. لن ينتهي هذا.”

من جانبه أكد “تي.جيه. ويلز” الذي تطوع للعمل في الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية “الخاسرة” هيلاري كلينتون أن قراره تنظيم احتجاج عند فندق ترامب الدولي بواشنطن قرب البيت الأبيض كان عفوياً.

وأضاف ويلز “أخبرت عدداً قليلاً من الأصدقاء فحسب وفي غضون ساعات قليلة انضم المئات.”

وأشار إلى أنه يأمل أن يصبح الاحتجاج هو الأول ضمن مظاهرات كثيرة مماثلة.

احتجاجات تمتد لطوال فترة ترامب الرئاسية

بدوره، قال “والتر سمولاريك” أحد منظمي الاحتجاجات إن أعضاء تحالف (آنسر) وهي جماعة احتجاجية أمريكية واسعة النطاق شاركوا في مظاهرات الأسبوع الماضي ويستهدفون جذب عشرات الآلاف إلى مسيرة مناهضة لترامب يوم التنصيب.

وأضاف “سيتصدى الشعب لأجندة ترامب منذ اليوم الأول”، مشدداً على أن الجماعة تعتزم مواصلة التظاهر طوال فترة ترامب الرئاسية التي تمتد أربع سنوات.

وأردف “بدءاً بيوم التنصيب وحتى خروجه من السلطة علينا أن نتأكد أنه إذا كان هناك ما سيقرره ولا توافق عليه أغلبية الأمريكيين الذين صوتوا لهيلاري كلينتون فإننا سنكون فاعلين بهذا الشأن.”

هذا ومن المقرر خروج مسيرات اليوم السبت في نيويورك ولوس أنجليس كما سينظم احتجاج في واشنطن يوم 20 كانون الثاني عندما يخلف ترامب الرئيس باراك أوباما بشكل رسمي.

وخرجت مظاهرات كبيرة الأسبوع الماضي في نحو 12 مدينة أمريكية كبيرة من بينها بوسطن وسان فرانسيسكو وبالتيمور. وتحولت احتجاجات في بورتلاند بولاية أوريجون وبيركلي في كاليفورنيا إلى “العنف” إذ أضرم المحتجون النار واشتبكوا مع الشرطة، وفق تقارير أمنية رسمية.

ترامب عاتب المتظاهرين

يشار أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب رد على المتظاهرين المعترضين على انتخابه بتغريدةٍ استأنف بها نشاطه على “تويتر”، فكتب “خارج للتو من انتخابات رئاسية ناجحة وشفافة جداً. الآن يتحرك المتظاهرون المحترفون، بتحريض من وسائل الإعلام .هذا ليس عدلاً”.

من جانبها، دعت كيلياني كونيان، مساعدة ترامب، المتظاهرين الى التجاوب مع اللغة التصالحية للرئيس المنتخب، والتي استخدمها في خطاب النصر الانتخابي، دعا فيها إلى الوحدة، ووعد بأنه سيكون رئيساً لكل الأميركيين الذين انتخبوه والذين لم ينتخبوه. كما دعت المحتجين الى الانتباه الى الأجواء الإيجابية التي أشاعها لقاء ترامب وباراك أوباما في البيت الأبيض.

شام تايمز

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