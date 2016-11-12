ترامب : أريد دولة يحب مواطنوها بعضهم البعض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة إنه لا يعتقد أن أسلوب الخطاب الذي اعتمد عليه في حملته قد ذهب بعيداً جداً، مؤكداً أنه سيعمل على توحيد البلاد كرئيس.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال “أريد دولة يحب مواطنوها بعضهم البعض . أريد أن أشدد على ذلك”.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت التصريحات التي تتسم بالمواجهة التي أدلى بها خلال الحملة الانتخابية قد خرجت عن الحدود، قال للصحيفة: “لا.. لقد فزت”.

(DPA)

شام تايمز

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