امرأة تطالب ترامب بسحب تهديده بالتقاضي لاتهامه بالتحرش بها جنسيًا

طالبت واحدة من النساء اللواتي اتهمن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب ، بالاعتداء الجنسي بسحب تهديده بمقاضاتهن بعد الانتخابات، وقالت إنها لن تخضع للترهيب لكي تصمت.

وفي مؤتمر صحفي في لوس أنجلس مع المحامية الشهيرة جلوريا الريد، قالت سمر زيرفوس، مساء الجمعة، إنها «تعرضت للتهديد والتخويف وتم استهداف عملي.. كل هذا لأنني اخترت التحدث وقول الحقيقة».

وتابعت «إنه لديه الآن أكبر منبر قوة في العالم ولم يتراجع عن تهديده بمقاضاتي وغيري من النساء اللائي تقدمن لاتهامه».

وقالت «أريد أن أوضح أنه على الرغم من أنه من الصعب والمؤلم أن تتحدى أقوى رجل في العالم، سأستمر في قول الحقيقة وأرفض الخضوع للتهديد من أجل اسكاتي».

وأضافت «أود أن يسحب السيد ترامب تصريحاته حولي أنا والآخرين التي اتهمنا فيها بالكذب وأن ما قلناه كان نوعا من الخيال، وحتى يفعل ذلك سأستمر في التحدث وقول الحقيقة».

(DPA)

شام تايمز

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