قوات الجيش السوري الحر يقتربون من (الباب) و(داعش) يسلّم 3 قرى لـ (سوريا الديمقراطية)

أعلنت كتائب غرفة عمليات (حوار كلس)، المشاركة في عملية (درع الفرات)، اليوم السبت (12 تشرين الثاني/نوفمبر)، سيطرتها على 6 قرى بريف حلب الشمالي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، في حين سلّم الأخير لميليشيات (سوريا الديمقراطية) ثلاث قرى شرق مدينة الباب، دون قتال.

وأفادت غرفة عمليات حوار كلس، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بسيطرة قوات الجيش السوري الحر على قرى (حجي كوسا، والعون، وحليصة، وبصلجة، وأقداش، والشعيب “الجطل”)، شمال شرق مدينة الباب، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

ومن جانبه، سلّم تنظيم “داعش” قرى (قرط صغير وقرط كبير والشيخ ناصر) شرق مدينة الباب لميليشيات (سوريا الديمقراطية)، دون قتال، تزامناً مع تقدم الجيش الحر إلى المنطقة، بحسب ناشطين.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم مقتل 18 عنصراً من تنظيم “داعش” بقصف لمقاتلاتها على مناطق في ريف حلب الشمالي.

وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن الأركان التركية قالت في بيان لها إن “مقاتلات تركية شنت، أمس الجمعة، ضربات جوية على أهداف لداعش جنوب قرية (سلوى) وقتلت خلالها 18 إرهابياً من تنظيم (داعش)”، كما “دمّرت المقاتلات التركية، 73 هدفاً لداعش وهدفين اثنين لتنظيم ب ي د (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية) خلال عمليات أمس في سوريا”.

ولفت البيان إلى أن “قوة المهام الخاصة التابعة للجيش السوري الحر، سيطرت (الجمعة) إلى حد كبير، وبإسناد بري وجوي تركي، على قريتي شادر، وتيللي، في محيط بلدة الراعي، وبدأت بتفكيك القنابل والألغام من أجل بسط سيطرتها الكاملة على القريتين”، وقتل خلال عملية السيطرة على القريتين 5 عناصر من “داعش”، فيما أدت العملية إلى مقتل 5 من قوات الجيش الحر وجرح 18 آخرين، بحسب البيان.

ومن جهتها شنّت مقاتلات التحالف الدولي 6 غارات جوية على مناطق في “سلوى” و”شويحة شدار” وقتلت خلالها 10 عناصر من “داعش”، ودمرت 3 مبانٍ وعربة مسلحة بالإضافة إلى سلاح “دوشكا”، بحسب البيان ذاته.

شام تايمز

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