وفاة أحد الامراء شقيق العاهل السعودي الملك سلمان عن عمر 84 عاما

توفي, فجر السبت, الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز 84 عاما.

ونعى الديوان الملكي, في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس), الامير تركي الذي وافته المنية صباح السبت.

وجاء في البيان “انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم السبت صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

والأمير تركي من مواليد 1932 ، وهو الابن الحادي والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

وتولى الامير تركي منصب نائب وزير الدفاع والطيران في عهد الملك فيصل حتى بداية عهد الملك فهد عام 1983، ليغادر بعد ذلك السعودية حيث أقام في مصر مع أسرته وفي عام 2010 قرر العودة إلى الرياض والاستقرار فيها

شام تايمز

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