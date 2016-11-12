إنجلترا تُجهض أحلام أسكتلندا بثلاثية “رأسية”

حقق المنتخب الإنجليزي، فوزًا مهمًا على ضيفه، وجاره الأسكتلندي (3-0) مساء الجمعة، على ملعب “ويمبلي” في لندن، ضمن منافسات المجموعة السادسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

جاءت أهداف إنجلترا الثلاثة، بالرأس عن طريق دانييل ستوريدج، في الدقيقة (24)، وآدم لالانا في الدقيقة (50)، وجاري كاهيل في الدقيقة (61).

ورفع المنتخب الإنجليزي، رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد أسكتلندا عند النقطة الرابعة، ما يصعب حظوظها في بلوغ النهائيات للمرة الأولى، منذ مونديال فرنسا 1998.

ومن شأن الفوز، أن يرفع حظوظ المدرب جاريث ساوثجيت، في تدريب المنتخب الإنجليزي، بشكل دائم بعدما تم تعيينه كمدرب مؤقت، خلفًا لسام ألاردايس الذي أقيل من قبل الاتحاد الإنجليزي؛ بسبب استغلاله منصبه لكسب غير شرعي.

اعتمد ساوثجيت، على طريقة اللعب (4-2-3-1)، وأشرك القائد واين روني، كلاعب وسط هجومي، ومن حوله رحيم سترلينج، وآدم لالانا، خلف رأس الحربة دانييل ستوريدج، فيما شكل جوردان هندرسون، وإريك داير ثنائي وسط الميدان، أمام الرباعي الدفاعي جاري كاهيل، وجون ستونز، وكايل ووكر، وداني روز.

في الجهة المقابلة، عاد سكوت براون، إلى خط وسط أسكتلندا، بعد تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي، ووقف إلى جانب القائد دارين فليتشر، ولعب جناح هال سيتي المتألق روبرت سنودجراس على الجهة اليمنى، وقام جيمس موريسون بدور لاعب الوسط المهاجم، خلف رأس الحربة لي جريفيثس، وشارك الحارس كريج جوردون على حساب ديفيد مارشال.

بدا لاعبو المنتخب الأسكتلندي، أكثر ثقة في التعامل مع الكرة بالدقائق الأولى من عمر المباراة، في حين ارتبك الإنجليز بشكل غير مبرر، خصوصًا في الخط الخلفي، وظلت الأمور هادئة لفترة طويلة من الوقت رغم احتساب ركلتين حرتين للمنتخب الإنجليزي، في الجهة اليمنى، لم تشكلا أي خطورة على المرمى.

كسر المنتخب الإنجليزي، الجمود في الدقيقة 21، عبر ركلة حرة، نفذها روني، وارتطمت بالحائط، قبل أن تمر بجانب المرمى، ثم افتتح دانييل ستوريدج، التسجيل للمنتخب المضيف بالدقيقة (24) بعد متابعته بالرأس لعرضية قصيرة من كايل ووكر، في الناحية اليمنى.

الرد الأسكتلندي، لم يتأخر بعدما سدد جريفيثس كرة قوية، ارتدت من جون ستونز، إلى ركنية وصلت على إثرها الكرة إلى الظهير جرانت هانلي، الذي سدد برأسه من وضع مريح فوق المرمى.

وفي الدقيقة (30)، عاد جريفيثس ليشكل خطورة على مرمى إنجلترا بتسديدة ارتدت من المدافع في أحضان الحارس جو هارت، أتبعها دارين فليتشر بكرة قوية، ذهبت نحو المدرجات.

بدأ المنتخب الأسكتلندي، الشوط الثاني بقوة، وسدد جيمس موريسون، من حافة منطقة الجزاء بجانب القائم في الدقيقة (49)، لكن الإنجليز، أخمدوا ثورة ضيوفهم، سريعًا بهدف ثان في الدقيقة (50)، بعدما تابع لالانا برأسه عرضية قصيرة أخرى لكن هذه المرة من الظهير الأيسر داني روز.

وفي الدقيقة (61)، سجل المنتخب الإنجليزي، الهدف الثالث، وهذه المرة عن طريق كايهيل، الذي قابل ركنية من الطرف الأيسر في الشباك، ثم قام الأسكتلنديون بمحاولة يائسة لتعديل الأوضاع بإخراج موريسون من الملعب وإشراك جيمس ماكارثر.

وتحرر المنتخب المضيف من الضغوط بعد الهدف الثالث، وواصل هجومه نحو المرمى الأسكتلندي، وتابع سترلينج تمريرة أمام المرمى من هندرسون بجانب القائم في الدقيقة (70).

وخرج ستوريدج من الملعب ودخل مكانه نجم ليستر سيتي، جايمي فاردي الذي كاد يترك بصمة فورية على أحداث اللقاء لو تمكن من الوصول إلى كرة سترلينج بعد مجهود فردي مميز من الأخير في الدقيقة (76).

ولم يأت الفريقين بجديد في الدقائق المتبقية ليخرج المنتخب الإنجليزي بفوز مقنع أمام جمهوره العريض.

كووورة

شام تايمز

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