النمسا : محاكمة لاجئ سوري متهم بإعدام 20 عنصراً من الجيش النظامي بسوريا

قال الادعاء النمسوي، اليوم، انه وجه التهمة الى سوري “ينتمي الى احد فصائل “الجيش السوري الحر” باعدام 20 جنديا سوريا بعد اصابتهم في سوريا”.

واعتقل الشاب السوري (27 عاما) في احد مراكز اللاجئين في غرب النمسا في حزيران بعدما أبلغ عنه سوريون آخرون.

وفي البداية، اعترف بأنه “قتل الجنود في حمص والمناطق المحيطة بها في العامين 2013 و2014″، الا انه عاد عن اعترافه لاحقا، بحسب ما صرح به متحدث باسم النيابة العامة في مدينة انسبروك النمسوية ل”وكالة الصحافة الفرنسية”.

ويواجه المشته فيه السجن المؤبد في حال ادانته.

الوكالة الوطنية للاعلام

شام تايمز

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