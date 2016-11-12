وزير الدفاع الأمريكي ينصح الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعدم التعاون مع روسيا بسوريا

نصح وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، بعدم التعاون مع روسيا بشأن سوريا.

وقال كارتر في حديث تلفزيوني،” كما تذكرون وعد الروس بالحضور إلى سوريا لمحاربة الإرهاب والمساعدة في إزاحة الأسد. ولكن لم يقوموا لا بهذا ولا بذاك”.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن ” الروس يساعدون الأسد، وهو ما يصب الزيت على نار الحرب الأهلية السورية”, مشيرا إلى أنه “لا ينصح ترامب بربط نفسه بالعمل مع الروس، حتى يباشروا بتنفيذ الأمور الصحيحة”.

وتتبادل موسكو وواشنطن , بعد تعليق الاخيرة مباحثاتها مع الروس, بسبب تصرفاتها في سوريا, الاتهامات حول التخلي عن الدبلوماسية في حل الأزمة السورية والسعي إلى حل الأزمة باستخدام القوة.

وساعد التدخل العسكري الروسي الذي بدأ في سوريا أيلول الماضي على تحويل دفة الحرب لصالح الجيش النظامي بعد أشهر من مكاسب حققتها فصائل معارضة خاصة في ريفي اللاذقية وحلب بعد ظهور أسلحة متقدمة بايدي معارضين يعتقد انها إمدادات عسكرية غربية ومن دول عربية، بينها صواريخ أمريكية الصنع مضادة للدبابات.

شام تايمز

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