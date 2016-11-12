لافروف : لا صحة لقصفنا المدارس و روضات الأطفال في سوريا .. و لم يقدم أحد لنا أية حقائق متعلقة بذلك

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده للتحقيق في “الأنباء التي تزعم” أن القوات الجوية الفضائية الروسية، وجهت ضربات إلى أهداف مدنية في سوريا.

وأشار لافروف في مؤتمر صحفي: “نحن نصر دائما على أن يقدموا لنا الحقائق، كانت هناك الكثير من الحالات التي تؤكد فيها هذه الدول أو تلك، أو منظمات غير حكومية، مزاعم بأن هذا الهدف أو ذاك، دمر بسببنا: مدرسة، روضة أطفال، وزارة الدفاع الروسية قدمت أكثر من مرة وثائق تؤكد أن هذا لا يطابق الواقع.

لذا نحن بالطبع سنكون مستعدين للتحقيق في أي حقائق محددة، لكن أحدا لم يقدم لنا حتى الآن حقائق محددة كهذه”.

كما أوضح أن انطباعة هو أن الغرب يريد محاربة “داعش” لكنه يدافع عن تنظيم “جبهة النصرة”.

شام تايمز

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