” سوني ” توفر بديلاً لـ ” أندرويد ” على هواتفها

أعلنت شركة سوني عن إتاحة نظام تشغيل بديل لأندرويد على هواتفها. وأوضحت الشركة اليابانية أن المشروع الجديد، الذي يحمل الاسم Concept for Android يعتمد على الإصدار غوغل 7 نوغا، ويتيح للمستخدم لمحة سريعة على وظائف إكسبيريا الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاركين في هذا المشروع التواصل مع مطوري البرنامج مباشرة حسب رغبتهم، وبالتالي يمكن التأثير على عملية التطوير. غير أن المشاركة وردود الأفعال ليست إلزامية من أجل تثبيت النظام الجديد واستعماله.

وأضافت شركة سوني أن نظام Concept for Android سيتوفر في البداية لهواتف إكسبيريا إكس، ويمكن للمستخدم تنزيل التطبيق Concept Installer مجاناً عبر موقع متجر تطبيقات غوغل بلاي.

( DPA )

شام تايمز

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