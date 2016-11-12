8 فوائد ستجعلك تستيقظ من النوم مبكراً

وفق الدراسات والتجارب العملية فإن أولئك الذين يستيقظون في وقت مبكر يتمتعون بحياة أكثر صحة من أولئك الذين لا يستطيعون ذلك.

وإليكم فيما يلي 8 فوائد للاستيقاظ في الصباح الباكر، حسب ما نقلت قناة العربية عن موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة:

1 – التمتع بطاقة هائلة

يمنحك الاستيقاظ من النوم مبكراً، طاقة عقلية وجسدية هائلة تساعدك على قضاء يوم كامل بنشاط وفعالية، لاسيما إذا بدأت يومك بالصلاة والاستماع إلى بعض الموسيقى الهادئة.

2 – توفير الوقت

الاستيقاظ مبكراً يمنحك متسعاً من الوقت لتخطيط يومك بشكل مناسب وإنجاز كافة متطلباتك، فعلى سبيل المثال يساعد الاستيقاظ مبكراً السيدات العاملات في إعداد أطفالهن للذهاب إلى المدرسة، وإعداد الفطور والاستعداد للذهاب للعمل بمنتهى الهدوء دون الشعور بالتوتر والضغط العصبي لنفاد الوقت.

3 – القدرة على التركيز

في الصباح الباكر يكون العقل على استعداد للعمل بشكل جيد وكفاءة عالية، وذلك لقدرته التركيزية العالية، الأمر الذي يجعلك قادراً على إنجاز الأمور بشكل أفضل وأسرع.

كما أثبتت الأبحاث أن الطلاب الذين يدرسون في الصباح الباكر يستطيعون تحقيق نتائج مبهرة.

4 – الاستمتاع بوجبة الإفطار

رغم أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم حيث تمنح الجسم الطاقة اللازمة، إلا أن كثيرين يستغنون عنها لضيق الوقت صباحاً، وهذه تعد فائدة أخرى للاستيقاظ مبكراً لأنه يمنحك الوقت الكافي للتمتع بالوجبة التي تقيك مشاكل صحية كثيرة.

5 – المشي وممارسة التمارين الرياضية

عادة يحرمك الاستيقاظ في وقت متأخر من ممارسة التمارين الرياضية الهامة للجسم، بينما يمنحك الاستيقاظ مبكراً متسعاً من الوقت للمشي في الهواء الطلق، أو ممارسة بعض الرياضة التي تجدد نشاط الجسم وتمنحه الطاقة اللازمة لإنجاز المهام اليومية.

6 – تجنب الازدحام المروري

ومن فوائد الاستيقاظ في وقت مبكر أيضاً تجنب الازدحام المروري والذي يؤثر سلباً على الأعصاب.

7 – المحافظة على الصحة

تعمل أجسامنا وفق ساعة بيولوجية، لذا فإن الانتظام في النوم والاستيقاظ مبكراً يضمن ثبات هذه الساعة، الأمر الذي يقي الجسم من أمراض الدماغ والقلب والمعدة والتي تنتج أحياناً من اضطراب الساعة البيولوجية للجسم.

8 – النجاح وزيادة الإنتاجية

ثبت بالدراسات العلمية أن الأشخاص الأكثر نجاحاً في العالم هم من يستيقظون مبكراً، لأن النوم ليلاً يمنح الجسم الراحة المطلوبة ويجعلك قادراً على العمل والإنجاز صباحاً.

شام تايمز

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