” أديداس ” تكشف النقاب عن كرة كأس القارات 2017

كشفت شركة “أديداس” الألمانية للملابس والأدوات الرياضية اليوم الجمعة النقاب عن الكرة المقرر استخدامها في مباريات بطولة كأس القارات 2017 بروسيا.

وتحمل الكرة المعروفة باسم “كراسافا” تصميماً مبهراً للياقوتة الروسية، إذ أصدرت “أديداس” الكرة باللون الأبيض ويوجد على سطح الكرة خطوط حمراء متعرجة.

وأطلقت “أديداس” على الكرة اسم “كراسفا” وهي كلمة عامية لدى مشجعي كرة القدم في روسيا للتعبير عن الأداء الراقي.

ويبدأ استخدام هذه الكرة خلال المباراة الودية المقررة بين المنتخبين الروسي والروماني اليوم الإثنين المقبل.

وتقام فعاليات كأس القارات في 4 مدن روسية خلال الفترة من 17 يونيو (حزيران) إلى 2 يوليو (تموز) 2017، وذلك قبل عام واحد من استضافة روسيا لفعاليات كأس العالم 2018.

( DPA )

شام تايمز

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