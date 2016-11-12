تيتي : لا يمكن إيقاف ميسي و نيمار

يرى المدير الفني الجديد للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، “تيتي”، أنه من الصعب للغاية تعطيل القدرات الهجومية للمنتخب الأرجنتيني خلال مباراة الكلاسيكو، بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال تيتي: “الأرجنتين لديها مستويات فنية فردية، إنهم يمررون الكرة بشكل رائع”، مشيرا إلى أن المنتخب الأرجنتيني لديه لاعبون على مستوى عال مثل بابلو زاباليتا وأنخيل دي ماريا وسيرخيو أغويرو والنجم الكبير ليونيل ميسي.

وتحدث المدرب البرازيلي عن مهاجم برشلونة، قائلا: “لا يمكن أن تروض النجم”.

وأضاف: “لا يمكن إيقاف ميسي، لا يمكن إيقاف نيمار، يمكنك فقط أن تحاول تقليل عدد الفرص، التي تسنح لهما”.

ورفض تيتي، الذي أعاد البرازيل إلى زمن اللعب الممتع، منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق قبل بضعة أشهر، التعليق على ما إذا كان الأسلوب الهجومي للمنتخب البرازيلي سيصب في صالح ميسي داخل الملعب نظرا لقدراته الفردية الكبيرة.

واستطرد تيتي قائلا: “المباراة ستتحدث عن نفسها، دائما سيكون هناك مستوى راق في مباريات الأرجنتين والبرازيل بغض النظر عن تفوق أحدهما على الآخر، إنها بطولة خاصة”.

( DPA )

شام تايمز

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