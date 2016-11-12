بالفيديو .. شبان أثرياء يتسلون برمي النقود في شوارع موسكو !

ظهر مجموعة من الشبان الأثرياء في مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني وهم يتجولون في سيارة حمراء فارهة في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو ويرمون النقود يميناً وشمالاً في محاولة منهم لقضاء وقت ممتع.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره بهاتف نقال، رجلاً وامرأتين في المقعد الخلفي للسيارة وهم يقومون برمي النقود الورقية في شارع نيو أربات المعروف.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، اجتذبت الأوراق النقدية التي انتشرت في أنحاء الشارع، انتباه المارة الذين هرعوا لالتقاطها وسط سخرية وضحك الشبان المتواجدين في السيارة.

وعلق مصور الفيديو على الحادث “لقد جاء وقت نرى فيه الأثرياء وهم يلهون ويستمتعون برمي مبالغ كبيرة من المال. هذا أمر صادم حقاً”.

وبعد نشره على مواقع عدة للتواصل الاجتماعي، حصل مقطع الفيديو على عدد مشاهدات كبير ولقي انتقادات واسعة من الكثير من المتابعين، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

شام تايمز

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