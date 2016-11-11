الكشف عن نتائج التحقيقات مع اللاجئ السوري الذي اعتقل في برلين بشبهة الانتماء لداعش

كشفت التحقيقات مع معتقل سوري بشبة انتمائه لـ”داعش” أنه كان يستطلع مؤسسات ومواقع حيوية سياسية وسياحية ألمانية في برلين، ووفقا للمحكمة، فإن المتهم ( 19 عاما) كان يرصد ويستطلع، بتكليف من تنظيم “الدولة الإسلامية” مبنى البرلمان الألماني في برلين والمنطقة المحيطة به، وكذلك بوابة برندنبورغ الشهيرة وميدان الإسكندر التجاري والسياحي المكتضين عادة بالناس، كأهداف محتملة لتنفيذ تفجيرات إرهابية.

وتركز اهتمام الشاب السوري بدرجة أساسية على معرفة عدد حافلات النقل وحجم الجمهور الموجود في هذه الأماكن وفي كل الأوقات

وكانت النيابة العام الألمانية قد وجهت الاتهام في منتصف تشرين الأول/أكتوبر إلى الشاب السوري الذي وصل إلى البلاد مع موجة اللاجئين في 2015، للاشتباه باتصاله بـ”تنظيم الدولة الإسلامية”.

وقالت النيابة حينها إن شعث “واصل عمله لصالح تنظيم الدولة الإسلامية” بعد وصوله إلى برلين.

وأضافت أن الموقوف قام “أثناء زيارات إلى برلين برصد أهداف محتملة لهجمات وأرسل شخصا واحدا على الأقل للقتال في سوريا.

كما انه لعب من جهة أخرى دور نقطة اتصال لساعين إلى تنفيذ هجمات في ألمانيا وأعرب عن استعداده مبدئيا بارتكاب هجوم في ألمانيا”.

كذلك أشارت النيابة إلى أن الشاب الذي أوقف في 22 آذار/مارس جند في صفوف التنظيم الجهادي في بلدته من خلال إمام المسجد المحلي.

ولاحقا خضع للتدريب الديني والعسكري قبل إرساله لستة أشهر تقريبا إلى مطار دير الزور (شرق) حيث منح بندقية كلاشنيكوف قبل مشاركته في معارك.

ويلاحق المشتبه به في ألمانيا بتهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”انتهاك قانون ضبط الأسلحة الحربية”.

(DW)

شام تايمز

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