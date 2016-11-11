تصريح لافت لمستشار ترامب لشؤون الاستخبارات والأمن حول تركيا

قال الجنرال المتقاعد مايكل فلاين مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الاستخبارات والأمن، إنه لابد من تغيير السياسة الخارجية الأمريكية بشكل يجعل تركيا ضمن أولوياتها.

“فلاين” وفي مقال نشره في الموقع الإلكتروني الأمريكي The Hill المعني بالتحليلات السياسية،بعنوان “حليفتنا”، قال “إنه لابد من تغيير السياسة الخارجية الأمريكية بشكل يجعل تركيا ضمن أولوياتها”،

واعتبر فلاين في مقاله أن إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما، لم تفهم تركيا بالشكل الكافي، وبالتالي لابد من إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية بشكل يجعل تركيا ضمن الأولويات،

وأضاف فلاين “لابد أولا أن نبدأ بفهم أن تركيا بلد مهم جدا من أجل مصالح الولايات المتحدة”،

مؤكدا أن تركيا الحليف الأهم في مواجهة داعش في العراق وسوريا، كما أنها مصدر للاستقرار في المنطقة، و إن العالم يمر حاليا بأزمة، وفي مثل هذه الأوقات من الضروري تذكر الأصدقاء الحقيقيين.

كما أكد فلاين على ضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة عن إيواء فتح الله غولن، قائلا إن تركيا تنظر للأمر كما لو أن الولايات المتحدة تأوي أسامة بن لادن، داعياً القراء لتخيل كيف كانت ستصبح ردة فعل الأمريكيين لو أن أسامة بن لادن عاش في قرية جميلة في تركيا، وأدار 160 مدرسة تمول بأموال دافعي الضرائب الأتراك.

أردوغان هنأ ترامب

من جانب آخر، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، بفوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية في مكالمة هاتفية أعرب من خلالها عن تمنياته بالتوفيق لترامب خلال فترة ولايته، مشيرًا إلى أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حليفان تجمعهما مصالح وقيم مشتركة واحترام متبادل.

وأشار الرئيس التركي إلى اعتقاده بأن العلاقات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية “سوف تتعزز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة”، كما أكّد أردوغان وترامب عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

شام تايمز

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