موسكو تعترف بالتواصل مع فريق ترامب خلال حملته الانتخابية وتنتظر تطبيع العلاقات

أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن الحكومة الروسية كانت على اتصال بأعضاء الفريق السياسي للرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال حملة الانتخابات الأمريكية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تنتظر تطبيع علاقات موسكو بواشنطن خلال فترة ترامب الرئاسية.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن ريابكوف قوله “كانت هناك اتصالات. نفعل هذا وكنا نفعله خلال الحملة الانتخابية”. وأضاف أن اتصالات من هذا القبيل قد تستمر، قائلا إن الحكومة الروسية علمت بالأمر وكانت على اتصال بالعديد من أقرب حلفاء ترامب، دون ذكر أسماء.

تواصل الروس مع فريق ترامب الانتخابي

وقال: “بوضوح، نحن نعرف معظم الأشخاص من فريقه. هؤلاء الأشخاص كانوا دائما في دائرة الضوء في الولايات المتحدة وشغلوا مناصب رفيعة المستوى. لا أستطيع القول إنهم جميعا، ولكن بعضهم لا يزال على اتصال بممثلين روس”.

وأشار إلى أن موسكو بدأت للتو دراسة كيفية إقامة المزيد من القنوات الرسمية للاتصال بالإدارة المقبلة لترامب. ولم ترد متحدثة باسم ترامب على طلب فوري للتعليق.

ونفى ترامب خلال الحملة أن تكون له أي علاقة بالحكومة الروسية بعدما اتهمته منافسته الديمقراطية المهزومة هيلاري كلينتون بأنه دمية في يد الرئيس فلاديمير بوتين إثر إشادته بالزعيم الروسي. لكن في تعليقات قد تمثل إحراجاً سياسياً للرئيس المنتخب، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إنه كانت هناك بالفعل بعض الاتصالات.

تطبيع العلاقات

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، إن بلاده تحترم خيار الشعب الأمريكي، وتنتظر تطبيع علاقات موسكو بواشنطن خلال فترة ترامب الرئاسية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحافي: “نحترم خيار الشعب الأمريكي، ومنفتحون للعمل مع الرئيس الجديد. ننتظر تطبيع العلاقات الأميركية الروسية وفق مصالح شعبي البلدين والمجتمع الدولي بأكمله”.

واعتبر أن “الانتخابات الأمريكية نزيهة، بحسب تقارير منظمة الأمن والتعاون الأوروبية والمنظمات الأخرى”، وأضاف أنه ليس لدى بلاده أي شك في تقارير تلك المنظمات.

شام تايمز

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