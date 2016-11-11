حجاب يهنئ ترامب ويدعوه لإرساء السلام في سورية .. ماذا تضمنت رسالة المعارضة السورية لدونالد ترامب

هنأت المعارضة السورية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب, بفوزه في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية, داعية الى مساعدة الشعب السوري على التخلص بما وصفته من “ديكتاتورية” النظام , ورأت في فوزه فرصة لمسعى جديد من اجل السلام.

ووجه المنسق العام “لهيئة المفاوضات العليا” رياض حجاب رسالة تهنئة للرئيس الأمريكي الجديد, بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية, داعيا الى تعزيز التعاون مع الهيئة لارساء السلام في سوريا, ومساعدة الشعب السوري على التخلص بما وصفه من “ديكتاتورية” النظام .

ودعا حجاب, على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر), الرئيس الامريكي إلى “تعميق الصداقة بين الشعبين السوري والأمريكي، وإيجاد حلول عادلة وسريعة لما تعانيه المنطقة من إرهاب الدولة، الذي يمارسه النظام بحق الشعب السوري, الذي يكافح للتخلص من الديكتاتورية, ولكي ينعم بالحرية مثل سائر شعوب العالم”.

من جهته, قال رئيس” الائتلاف الوطني” المعارض انس العبدة , في تصريحات لوكالة (رويترز) ان انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة “قد يعطي قوة دافعة جديدة لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ حوالي ست سنوات”.

واضاف العبدة ان ” الائتلاف بعث بتهانيه إلى ترامب و انه على اتصال بمستشار ترامب بشأن نهج جديد شامل تجاه سوريا”.

وجاء ذلك في وقت أكدت المستشارة الإعلامية والسياسية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان استعداد النظام السوري للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية, بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب, في حال انسجمت سياستها مع تطلعاته.

وفاز دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وذلك بعد حصوله على أكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي.

يذكر أن ترامب كان قد أكد أن هزيمة تنظيم “داعش” بالنسبة له تحظى بالأولوية على إقناع الرئيس بشار الأسد بالتنحي.

ويعتبر ترامب أن الأسد يحارب الإرهابيين بفعالية,كما دعا إلى الحد من التدخلات الأمريكية في الخارج “لبناء دول أخرى”، والتركيز بدلا من ذلك على تسوية المشاكل في الولايات المتحدة.

وهاجم سياسة إدارة باراك أوباما تجاه سوريا، باعتبار أنها تدعم “أشخاصا لا نعرف هويتهم”، وحذر من أن هؤلاء “قد يكونوا” من “داعش” و”أسوأ من الأسد”.

شام تايمز

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