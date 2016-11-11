متوقعة تفادي جوع جماعي .. الأمم المتحدة تعلن توزيع آخر حصص غذائية شرق حلب

قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن عمال الإغاثة في شرق حلب يوزعون اليوم الخميس آخر حصص غذائية متاحة بينما يواجه ربع مليون شخص محاصرون في المدينة الواقعة في شمال سوريا شتاء من المتوقع أن يكون قاسيا.

وذكر إيجلاند أن بعض الأسر في المنطقة التي يسيطر عليها الثوار لم تحصل على حصص غذائية منذ بضعة أيام وأن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل حاد. وأضاف أن حوالي 300 مريض وجريح يحتاجون إلى إجلاء طبي.

وقال للصحفيين في جنيف “التقرير الذي لدينا الآن من شرق حلب هو أن حصص الغذاء الأخيرة توزع فيما نتحدث هنا. لن يكون لدينا ما نوزعه الأسبوع المقبل. بعض الأسر لم تحصل على أي حصص. الأسر تحتاج للإغاثة ولم تحصل على أي حصص لعدة أسابيع بالفعل.”

وأضاف أنه متفائل بالتوصل لاتفاق على خطة للمساعدات الإنسانية من أربعة أجزاء أرسلتها الأمم المتحدة إلى جميع الأطراف في سوريا قبل بضعة أيام. وتشمل الخطة تسليم أغذية وإمدادات طبية وعمليات إجلاء طبية والسماح بدخول عمال الصحة.

وأبلغ إيجلاند الصحفيين “أعتقد أننا سنتمكن من تفادي جوع جماعي هذا الشتاء. أعتقد أننا سنتمكن من إدخال الإمدادات ونقوم بعمليات الإجلاء ولا ينبغي أن يرتبط أحد هذين الهدفين بالآخر… لا أعتقد أن أحدا يريد أن يتضور ربع مليون شخص جوعا في شرق حلب.”

ورفضت الحكومة السورية طلبا للأمم المتحدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى شرق حلب هذا الشهر لكن إيجلاند قال إنه واثق أن دمشق ستعطي إذنا إذا قبلت جميع الأطراف المبادرة الإنسانية الجديدة للأمم المتحدة. وأضاف انه لديه أيضا موافقة واضحة بأن روسيا ستواصل وقف الضربات الجوية فوق المدينة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن مسحا يستند إلى حوالي 400 مقابلة أجريت في شرق حلب في الفترة من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول وجد أن 44 بالمئة من الأشخاص الذين جرى سؤالهم يريدون المغادرة إذا أتيح لهم طريق خروج آمن في حين يريد 40 بالمئة البقاء.

شام تايمز

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