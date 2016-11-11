قطر تقدم مشروع قرار أممي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

قدّمت قطر مشروع قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية).

وأكدت علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار يدعو لاستعادة اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف وعلى رأسها النظام السوري، بوقف الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان.

ويُدين مشروع القرار أيضاً التهجير القسري للسكان في سوريا، ويُعرب عن القلق إزاء نتائج هذه السياسة على التركيبة السكانية في البلاد. كما يستنكر الهجوم المروع الذي استهدف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر الماضي.

(وكالة الأنباء القطرية)

شام تايمز

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