بالفيديو .. مدرس طب روسي يفاجئ طلابه بـ ” التعري ” لشرح الأنسجة

تسبب مدرس الأكاديمية الطبية في عاصمة داغستان الروسية، محج قلعة، بغضب وهلع داخل الفصل بعد تصرفه بشكل غريب.

وقام المدرس كاميل ماغوميدوف، بخلع ملابسه بشكل كامل، أثناء تقديمه محاضرة عن موضوع علم الأنسجة؛ ما أدى إلى هروب الطالبات من قاعة المحاضرة بشكل فوري، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وعلق أحد طلاب الأكاديمية على الواقعة، للوكالات الروسية : “أنّ هذه تصرفات غريبة وغير متوقعة من ذلك المدرس، الذي كان يعمل في الأكاديمية منذ فترة”.

وأضاف الطالب : “في البداية لم نفهم ما الذي يحدث مع المدرس…تعرى بشكل كامل، حتى لم يترك الملابس الداخلية، ومن ثم قام بالبحث عن شيء ما في حقيبته. لم نكن نعرف ما يجب القيام به. الطالبات بدأن يهربن من القاعة فورا”.

وأوقفت إدارة الأكاديمية المحاضرة بسبب سوء السلوك لدى المدرس، وفتحت تحقيقا في هذا الشأن، مضيفة أنه تم إبعاد كاميل ماغوميدوف عن التدريس في الأكاديمية لمدة غير محددة.

وأثار هذا الفيديو الجدل لدى المدونين في موقع “يوتيوب”، إذ توقع البعض أن المدرس قد يعاني من مشاكل نفسية، أو واجه حادثا ما في حياته قد أدى إلى صدمة نفسية.

شام تايمز

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