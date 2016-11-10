سعودي يخترق موقعاً حكومياً للتوظيف و يستولي على 13 مليون ريال

تمكن شاب سعودي، من اختراق النظام الإلكتروني الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف“، والاستيلاء على 13 مليون ريال.

واخترق الشاب الذي لا يحمل شهادة الثانوية العامة، الموقع 193 ألف مرة، والدخول إلى بيانات طالبي التوظيف والشركات وربطهم كموظفين، والموافقة على طلب التوظيف، والرفع بطلبات الدعم والموافقة عليها، ومتابعة إجراءات الصرف من الصندوق.

ووفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، اعترف الشاب خلال التحقيق معه من قبل الجهات القضائية المختصة أن ضعف برمجة النظام هو ما سهَّل له عملية الاختراق، وأتاح له إمكانية تحديث الفواتير وتجديدها وحذفها وإجراء التعديلات على المعلومات الشخصية للمتقدمين ومن ثمَّ ربطهم كموظفين.

ولم يكشف الصندوق عمليات الاختراق إلا بعد تلقيه بلاغًا حول الأمر ، وسبق للشاب أن اخترق أنظمة شركات ومؤسسات معروفة مسجلة لدى الصندوق، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

شام تايمز

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