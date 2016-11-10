ناخب يصوت لصالح ميسي في انتخابات الرئاسة الأميركية !

فاجأ أحد المصوتين في الانتخابات الرئاسية الأميركية الجميع بعدما صوَّت لصالح نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، بدلا من التصويت لصالح أحد المرشحين هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة إيلاف ، بعد فرز الأصوات في صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة في أميركا والتي انتهت فجر الأربعاء، ظهر ان أحد الناخبين انتخب مهاجم برشلونة لرئاسة بلاده.

وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورة تظهر قيام المواطن الأميركي بكتابة اسم ميسي في خانة التصويت، وبالتالي إبطال صوته.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن عشق الجماهير للبرغوث الأرجنتيني وصل إلى حد التصويت له في انتخابات لا يشارك فيها، فيما تداول مغردون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبونه فيها بالترشح لرئاسة الولايات المتحدة.

يذكر أن مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد تفوقه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، في زلزال سياسي غير مسبوق.

شام تايمز

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