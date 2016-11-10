قطر تقرر نهائيا حظر الكحول بالاماكن العامة بمونديال 2022

اكد الامين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، انه سيتم منع تناول الكحول في الطرقات والاماكن العامة وحتى في الملاعب خلال استضافتهم كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وقال الذوادي في حوار مع جريدة الشرق القطرية انه “لن يكون هناك استهلاك للكحول في الشوارع والساحات والأماكن العامة وهذا أمر نهائيّ”، لافتا الى ان “مسألة تناول الجماهير للكحول ستكون مقيدةً بضوابط القانون القطريّ، وأن الهدف هو تضييق الاستهلاك في مناطق محددة”.

واوضح انه “ستكون هناك أماكن محددة وبعيدة عن الساحات العامة لمن يرغب من الجماهير بتناول الكحول ولن يُسمح بذلك في الساحات العامة والشوراع، ونحن ضدّ توفير الكحول في الملاعب ومحيطها”.

وكانت مسألة تناول الكحول اثارت جدلا كبيرا في الشارع القطري، حيث من شأنها ان تضع المنظمين في صراع مع الاتحاد الدولي (فيفا) خصوصا ان من بين رعاته احدى شركات الكحول.

واضاف الزوادي “أنا شخصياً ضد توفير الكحول في الملاعب والأماكن العامة انطلاقاً من قيمنا وتقاليدنا وثقافتنا، وهذا أيضاً كان موقف اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ البداية وقد أعلنت عنه مراراً وتكراراً في الإعلام العالمي والمحلي”.

واشار الزوادي فيما اذا كانت اللجنة المنظمة ناقشت الامر مع الفيفا انه “لم ندخل في نقاش مع الفيفا حول هذا الأمر، وقد كانت هناك ضغوطات كبيرة من الفيفا على روسيا (تستضيف مونديال 2018) لتغيير قوانينها، لكن نحن موقفنا واضح، هذا الأمر سوف يقنن طبقاً للقانون القطري وبما يتناسب مع العادات والتقاليد”.

وتسعى قطر بكل قوة لاستثمار الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية من أجل تقديم نفسها للعالم باعتبارها نموذجاً للدولة الشرق أوسطية التي تريد الانفتاح والتواصل مع العالم.

شام تايمز

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