باولو روسي يختار مرشحه للكرة الذهبية

تحدث الإيطالي باولو روسي، الفائز بكأس العالم رفقة منتخب بلاده عام 1982، لراديو ماركا الإسباني، اليوم الأربعاء، وتطرق للحديث عن أمور كثيرة في عالم كرة القدم، بالإضافة لكشفه عن مرشحه للكرة الذهبية لهذا العام.

وقال روسي، عن الفائز الكرة بالذهبية “كريستيانو رونالدو سيفوز بالجائزة لهذا العام، لقد نال كأس أمم أوروبا مع البرتغال ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ميسي لاعب عظيم ولكن البرتغالي هو المرشح الأبرز”.

وحول المقارنة بين رونالدو وميسي، علق روسي “الاثنان ظاهرتان لا يمكن أن تقول أي شيء غير جيد عنهما، ولكن هناك لاعبين آخرين أحبهم مثل أجويرو وليفاندوفسكي وموراتا الذي يشتمل على جميع خصائص المهاجم المثالي”.

وتحدث عن يوفنتوس، وأوضح “فريق عظيم لكن من الصعب أن تقول إنه يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا، يجب أن يصل اليوفي إلى المرحلة النهائية من الموسم في أفضل حالة”.

وتطرق للحديث عن الفرنسي زيدان، مدرب ريال مدريد، وقال “كلاعب زيدان كان رائعًا واكتسب خبرة جيدة في فترة قصيرة كمدرب، تتويجه بدوري أبطال أوروبا يبرهن على أنه مدرب عظيم. بعض المدربين أحيانًا يحتاجون لـ 4 سنوات للفوز بالألقاب، زيدان لم يحتاج لهذا الوقت وقد يعود ذلك لما تعلمه من أنشيلوتي”.

وتابع “لويس سواريز لاعب رائع أنا أحب ما قام به في مسيرته الرياضية، يستطيع اللعب في أماكن مختلفة من الهجوم، إنه لاعب مقاتل في الميدان”.

وختم روسي تصريحاته بالحديث عن مدرب فالنسيا الجديد برانديلي وقال “مدرب رائع، أعتقد أنه سيجعل الأمور في نصابها الصحيح مع الخفافيش”.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes