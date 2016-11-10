لاعب فالنسيا يتحدث عن كواليس إصابة إنييستا

كسر الأرجنتيني إينزو بيريز، لاعب فالنسيا، صمته عن الإصابة التي تسبب بها للاعب وسط برشلونة إنييستا، وذلك اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع مدرب منتخب بلاده إدجاردو باوزا.

ونقلت صحيفة “سبورت” الإسبانية، قول بيريز “أنا لا أتعمد إيذاء أي لاعب، هذه التصرفات نابعة من اللعبة بشكل طبيعي”.

وأضاف “الأسبوع الماضي بيكيه تعرض لإصابة وسيغيب على إثرها 3 أسابيع، ومارسيلو تسبب في إصابة عمر راموس لاعب ليجانيس”.

وتابع “قمت فقط بلمس إنييستا، هو لاعب عظيم بالنسبة لإسبانيا والعالم، لقد فاز بكل شيء، وما حدث أصبح من الماضي ويجب الانتهاء منه”.

وختم بيريز تصريحاته بقوله “بعد الواقعة تحدثت مع إنييستا، وأوضحت له أنني لم أتعمد إلحاق الضرر به على الاطلاق، هذه ليست من صفاتي”.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes