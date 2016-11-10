مطاعم ماكدونالدز الأمريكية تقاضي مدينة فلورنسا الإيطالية

أعلنت سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الأمريكية، اعتزامها مقاضاة مدينة فلورنسا الإيطالية للحصول على تعويض قدره 18 مليون يورو (20 مليون دولار) بعد رفض سلطات المدينة السماح بفتح فرع جديد للسلسلة أمام كاتدرائية تاريخية في المدينة بدعوى أن هذه هي أشهر معالمها.

يذكر أن ماكدونالدز تثير غالبا الجدل في إيطاليا باعتبارها من الدول التي تزهو بتقاليد مطبخها، وكانت خطة السلسلة الأمريكية لفتح فرع جديد لها في روما بالقرب من الفاتيكان قد أثارت جدلا قويا الشهر الماضي.

وذكرت سلسلة “ماكدونالدز” في بيان : “نحن نوافق تماما على أن هذا المكان تراث ثقافي وفني وأنه يجب حماية قلب المدينة التاريخية الإيطالية والحفاظ عليه إلى جانب المتاجر الصغيرة التاريخية، لكننا لا نستطيع قبول القواعد التمييزية التي تضر بحرية المبادرة الخاصة بدون تحقيق فائدة لأي شخص”.

وبحسب شبكة إرم نيوز ، كان عمدة المدينة داريو نارديلا قد ألغى في يونيو الماضي خطة فتح فرع للسلسلة الأمريكية تحت ضغط من المجموعات الشعبية المحلية المعارضة، وقد دشن المعارضون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت شعار “لا لماكدونالدز في ميدان دومو ولا لتجريف مركز المدينة”، وتضم الصفحة حاليا أكثر من 17 ألف متابع.

وأقامت ماكدونالدز دعوى أمام المحكمة الإدارية الإقليمية التي تتعامل مع مثل هذه الموضوعات، ويخضع حكمها للاستئناف أمام محكمة أعلى وهو ما يعني أن القضية ستستمر لأعوام.

شام تايمز

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