مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين بقذائف على المدينة الجامعية بحلب

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 20 آخرون، يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف على المدينة الجامعية والحرم الجامعي في حلب.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن “التنظيمات الإرهابية أطلقت بعد ظهر اليوم قذائف صاروخية سقطت في المدينة الجامعية والحرم الجامعي ما تسبب بمقتل 6 أشخاص وإصابة 20 شخصا جميعهم من الطلاب والأهالي القاطنين في المدينة والمهجرين من منازلهم”.

وأوضح المصدر أن “التنظيمات الإرهابية استهدفت بالقذئف الصاروخية كليتي العلوم والاقتصاد بجامعة حلب وحي الفرقان ما تسبب بأضرار مادية”.

وذكرت وكالة “سانا” في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن 4 اشخاص بينهم 3 نساء أصيبوا جراء قذائف صاروخية وطلقات متفجرة استهدفت حي الحمدانية وحلب الجديدة.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

شام تايمز

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