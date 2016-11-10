تعرف على المستشار اللبناني للرئيس الأمريكي الجديد .. مناهض لحزب الله و لنظام بشار الأسد .. ترامب يعتزم تصنيف الإخوان المسلمين كـ”جماعة إرهابية”

قال موقع “جنوبية” اللبناني، إنه كان من اللافت بين مستشاري المرشح الأميركي دونالد ترامب ورود اسم اللبناني وليد فارس المقرب في توجهه من خط 14 آذار.

وقال الموقع، إن وليد فارس ولد في لبنان عام 1957، تخرج من جامعة بيروت متخصصاً في القانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع، وحصل على شهادة في القانون الدولي في فرنسا وشهادة في العلاقة الدولية والدراسات الاستراتيجية.

بدأ حياته المهنية كمحامي في بيروت ونشرت مقالات عدة بالعربية، وصدر له كتاب حول صراع الهويات والحضارات في لبنان عام 1979.

وأفاد الموقع بأن فارس “كان مناضلاً في القوات اللبنانية من خلال تاسيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وأوضح في كتاباته أنّ هوية المسيحيين ليست عربية وإنّما مسيحية – لبنانية”.

امتهن التدريس في جامعة فلوريدا الدولية وجامعة ميامي، وعمل بين عامي 2003 و 2006 كخبير في شؤون الإرهاب، في شبكة إن بي سي وفوكس نيوز.

وعيّن فارس مؤخراً، ضمن لائحة مستشاري المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لشؤون السياسة الخارجية، وكان مستشاراً للمرشح السابق ميت رومني.

ويلفت المقربون أنّ ما جمع فارس بترامب هو التشدد نحو المسلمين، وقد تعرّفا في شهر كانون الثاني الماضي.

وفارس يعد أحد الداعمين من واشنطن لـ “تحرير لبنان من الجيش السوري”، وأحد الناشطين لصدور القرار 1559 والمؤيدن لثورة الأرز في 14 آذار، كما أنّه مناهض لحزب الله وللنظام السوري.

ترامب يعتزم تصنيف الإخوان المسلمين كـ”جماعة إرهابية”

كشف مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليد فارس، يوم الاربعاء، إن ترامب سيمرر مشروع اعتبار “الإخوان المسلمين” “جماعة إرهابية”.

وأضاف فارس، حسب وسائل اعلام مصرية، إن “المشروع ظل معلقا داخل الكونغرس لعدة أعوام بسبب عدم تصديق البيت الأبيض عليه، نظرا لأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان يدعمهم”.

وأوضح فارس أن “ترامب يرى أن الإخوان المسلمين من أخطر الجماعات التي تغذي الفكر المتطرف. لذا، فهو يريد توجيه ضربة عسكرية للتنظيم الإخواني وليس احتواءه سياسيا، مثلما فعل أوباما وهيلاري كلينتون”.

كما أكد مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط أن “الإدارة الجديدة بالبيت الأبيض ستعمل أيضا على إبقاء حزب الله في لبنان على لائحة التنظيمات الإرهابية”.

وكان مجلس التعاون الخليجي اعتبر, بداية العام الحالي، “حزب الله”، بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه، منظمة “إرهابية”, عقبه أصدار قرار من جامعة الدول العربية باعتبار الحزب “منظمة ارهابية”.

وأشار المسؤول إلى أن لدى ترامب خطة ستنفذ بالتعاون مع الدول العربية لضرب “داعش” ومواجهة الأخطار الخارجية، خاصة التنظيم في سوريا والعراق وليبيا، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق روسي أمريكي لحل الأزمة ولن يتم تقسيم سوريا، داعيا لإشراك كافة القوى السورية في المفاوضات.

وبين مستشار فارس أن “الرئيس الجديد يتطلع إلى إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأنه سوف يقف في منتصف الطاولة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

من جهته، قال النائب المصري مصطفى الجندي، رئيس لجنة العلاقات الإفريقية بالبرلمان وصاحب العقار الذي استأجرته حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء فترة الانتخابات الأمريكية، إن وصول ترامب إلى الرئاسة بمثابة كارثة على الإخوان، متوقعا أن يصدر قانون من الكونغرس قريبا بتصنيفهم كـ”تنظيم إرهابي”.

وقال رئيس لجنة العلاقات الإفريقية بالبرلمان المصري إن ترامب “يرى كلا من المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد أفسدا العالم وأطاحا بالنفوذ الأمريكي في عدد من المناطق ودول العالم، نتيجة السياسات الخاطئة التي نفذاها تجاه عدد من القضايا الدولية”.

وفاز دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الأربعاء، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وذلك بعد حصوله على أكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي.

شام تايمز

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