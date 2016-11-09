النمسا : الشرطة تقبض على سوري طعن شخصاً و حاول دهس آخرين بسيارته !

قالت وسائل إعلام نمساوية، إن شرطة “إينسبروك” ألقت القبض على مقيم سوري قام برمي “سكين” على حشد من الناس، وحاول دهسهم بسيارة.

ووفق المعلومات فإن السوري (44 عاماً)، خرج غاضباً من إحدى الحانات عناصر أمن الحانة، ثم ذهب إلى سيارته وأحضر سكيناً ورماها صوب عدد من الأشخاص، فأصاب ظهر أحدهم، وتم نقله إلى المشفى.

بعد ذلك، ركب الرجل سيارته، واتجه صوب عدة أشخاص أمام الحانة، فرموا أنفسهم بعيداً هرباً منهم، فيما ارتطمت السيارة بالجدار.

وفر السوري من السيارة بعد اصطدامها، ثم قبضت عليه الشرطة في منطقة قريبة من مكان الحاثة.

وأفادت الشرطة، بأن الرجل لم يكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات، ولم يعرف سبب تصرفه “الجنوني”.

ويعيش الرجل الذي لم يذكر اسمه في النمسا منذ 10 سنوات، ولم يسبق أن ارتكب أية جنح أو حوادث عنف.

شام تايمز

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