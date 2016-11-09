خلاف بين نمساوية و صديقها العراقي يدفعها للاتصال بالشرطة و الزعم بأنه لاجئ سوري يريد القيام بهجوم إرهابي !

ألقت الشرطة النمساوية القبض على عراقي (38 عاماً)، مشتبه به بالتخطيط لهجوم إرهابي.

ووفق المعلومات التي أوردتها صحيفة “كرونة” النمساوية فإن الشرطة تلقت يوم الثلاثا بلاغاً من صديقة المشتبه (27 عاماً)، قالت فيه إنه حاول إقناعها بالقيام بهجوم إرهابي.

وأضافت الصحيفة أن الفتاة وصفت صديقها بأنه لاجئ سوري، ليتبين لاحقاً أنه عراقي.

وفرت الفتاة من الشقة التي كانت متواجدة فيها مع صديقها، لتقوم الشرطة بعدذلك بتطويق المنطقة وإرسال مروحيات مؤازرة.

وقال إيدن بورغه المتحدث باسم الشرطة، إن المشتبه به سلم نفسه طوعاً دون أي مقاومة، وأضاف أنه تم إطلاق سراحه بعد استجوابه حيث لا دلائل أو شبهات إرهابية تحوم حوله.

وأشار بورغه إلى أن الصديقة اتصلت بالشرطة بسبب خلافات بينها وبين صديقها، مؤكداً أن لا خلفية إرهابية للرجل.

شام تايمز

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