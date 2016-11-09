بالفيديو .. قاتل محترف يغتال بطل العالم في الملاكمة

كشف مقطع فيديو نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، للحظة أطلاق الرصاص على بطل الكيك بوكسينغ العالمي والملاكم المحترف السابق “غابرييل غابرييلف” في موقف سيارات مركز التسوق.

وتوفي الملاكم “غابرييل” البالغ من العمر (43 عامًا) من موسكو، في مكان الحادث، بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، ويعتقد أن القاتل هو شخص يعرفه، وقد قتله بسبب المال.

وصورت الكاميرات الأمنية القاتل، والضحية وهو يقع من مقعد السائق إلى الشارع المغطى بالثلج. وتظهر الكاميرا، أن القاتل المسلح خرج من الباب الجانبي للركاب، ومشى بعيدًا عن مسرح الجريمة بخطى ثابتة، بعد أن ترك أبواب السيارة مفتوحة على مصراعيها.

وقد اعتقلت الشرطة الروسية رجلاً مشتبهًا فيه، بينما كان يحاول الصعود على متن طائرة متجهة إلى باكو في أذربيجان.

وحصل “غابرييل” على لقب بطل العالم في الكيك بوكسينغ مرتين، وتنافس أيضًا كملاكم محترف وفاز بـ19 من 26 مباراة، وجذب انتباه اتحادات الملاكمة الروسية والدولية على مر السنين.

ووفقًا لأحد التقارير وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، المشتبه به هو رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، من منطقة شمال القوقاز، وكان يعتقد أنه متوفى. ويعتقد أن الرجلين قادا السيارة إلى مركز التسوق سويًا، وأثناء الرحلة تشاجرا حول المال.

وتجري الاختبارات على السلاح “مسدس ماكاروف”، والذي تم العثور عليه، ويقال إنه تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية “ايرينا فولك”، إنه “تم العثور مساء أمس على جثة شاب يبلغ من العمر 43 عامًا، في أحد مواقف السيارات في مركز التسوق، وقد مات نتيجة طلقات نارية في حادث وقع جنوبي غرب العاصمة”.

وقد تم تأكيد هوية الرجل بأنه الحائز على لقب بطل العالم في الكيك بوكسينغ مرتين، فيما وجهت للرجل المعتقل تهمة القتل وحيازة سلاح ناري.

شام تايمز

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