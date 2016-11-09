مصر.. ضبط قاضٍ يهرب المخدرات لسيناء

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على قاضٍ وصديقته البولندية من أصل مصري تدعى يوستينا مجدي، بحوزتهما كمية من المخدرات كان ينوي تهريبها لسيناء.

وقال مصدر أمني مصري إن قوات الأمن المكلفة بتأمين نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين مدن القناة وسيناء في مصر ضبطت اليوم الأربعاء قاضياً مصرياً، يشغل رئيس محكمة بمحافظة الشرقية شمال البلاد، وبحوزته 69 كيلوغراماً من مخدر الحشيش داخل سيارته.

وأضاف أنه تم إبلاغ اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، بالواقعة حيث تبين أن القاضي ويدعى “طارق.م” بحوزته كمية كبيرة من الحشيش والترامادول والعقاقير الأخرى المخدرة، وأنه كان ينوي تهريبها وبيعها في سيناء.

وقال إنه تم القبض على القاضي ومصادرة المضبوطات وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

شام تايمز

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