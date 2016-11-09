وفاة طفل سوري متأثراً بضرب والده له بالخرطوم بسبب إخفاقه بالمدرسة و هربه منها !

توفي طفل سوري في مدينة المفرق شمال شرق الاردن، نتيجة تعرضه للضرب من قبل والده الذي حاول تأديبه بسبب تكرار هروبه من المدرسة.

ونقلت وسائل إعلام أردنية، يوم أمس الثلاثاء، عن مصدر أمني قوله، إن الأب ضرب ابنه بـ “الخرطوم” بعد ان اكتشف انه اخفق في دروسه ويهرب من المدرسة باستمرار.

وتم نقل الطفل الى المستشفى الا انه ما لبث ان فارق الحياة نتيجة تعرضه للضرب الشديد.

واشار المصدر الى أن التحقيقات الاولية مع الوالد تشير الى انه ارتكب جريمة الضرب المفضي الى الموت، حيث اكد الوالد اثناء التحقيق معه انه لم يريد قتل ابنه.

ولم تذكر المواقع الأردنية والعربية التي تناقلت تفاصيل الحادثة اسم الطفل أو والده.

شام تايمز

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