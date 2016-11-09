لاعب أشبيلية : برشلونة يفوز لأنه يمتلك ميسي

أكد مهاجم إشبيلية، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، إن برشلونة فاز على فريقه، الأحد الماضي، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني 2-1 لأنه يمتلك ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ.

وقال فييتو اليوم للصحافيين أن الهزيمة أمام برشلونة كانت “مؤلمة لأنه حدثت أشياء كثيرة في المباراة”.

واعتبر اللاعب أن فريقه “تفوق في المباراة ولكن الشخصية الحاسمة لميسي وطريقة لعبه كانت السبب الرئيسي في فوز البرسا”.

وتحدث فييتو أيضاً عن بعض القرارات المثيرة للجدل مثل ركلة الجزاء المحتملة التي يفترض أن صمويل أومتيتي ارتكبها ضد المهاجم خواكين كوريا والدقائق التي أهدرها ميسي في تغيير حذائه.

وأبرز اللاعب أن “الصورة التي قدمها فريقه على الرغم من كل هذه الظروف كانت مرضية، مشيراً إلى أن فريقه لا يزال يحافظ على إيمانه بفرصه في المسابقة وتحقيق أشياء كبيرة”.

( EFE )

شام تايمز

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