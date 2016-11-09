ألمانيا : القبض على مجموعة من عثمانيي ألمانيا المشتبه بارتباطها بالمخابرات التركية

داهمت قوات الأمن الألمانية الأربعاء، مجموعة من سائقي الدراجات، تعرف بمجموعة “أوسمانين جيرمانيا” (عثمانيو ألمانيا) للاشتباه في ارتباطها بالمخابرات التركية، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية.

ومنذ ساعات الصباح الأولى داهم حوالي ألف عنصر من القوات الخاصة الألمانية، حملة مداهمة وتفتيش واسعة طالت مقرات ومكاتب ومقرات سكنية وتجارية، في خمسين مركزاً تابعاً للجماعة، التي تشتبه الشرطة في ارتباطها بالمخابرات التركية مباشرةً، التي تزودها بالأسلحة والمتفجرات والمخدرات، والملفات الخاصة.

ونقلت زمان التركية عن صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار، أن الأجهزة الألمانية تشتبه في ارتباط هذه المجموعة بالمخابرات التركية، وتنفيذ عمليات لصالحها، خاصةً ضد مجموعة أخرى ذات نشاط مشابه ولكنها كردية، وتعرف باسم مجموعة باهوز.

(AE.24)

شام تايمز

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