هذا ما يحدث للجسم بسبب شرب المياه عند الاستيقاظ

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى “بولد سكاي” 5 فوائد صحية لشرب المياه عند الاستيقاظ من النوم وتتضمن الآتي:

1.ترطيب الجسم: لأن الجسم يكون جافا بعد ساعات طويلة من النوم حتى لحظة الاستيقاظ، وشرب كوب من الماء يساعد على ترطيب الجسم، مما يشعره بالانتعاش والنشاط.

2.القضاء على السموم : لأن الجسم يخضع أثناء النوم إلى عملية إصلاح، مما ينتج عنه تراكم السموم في الجسم، وبالتالي لا بد من القضاء على جميع هذه السموم، لذلك شرب كوب من الماء في غضون دقائق من الاستيقاظ، يساعد في طرد السموم من الجسم.

3.يقلل من الإمساك: واحدة من الأسباب الرئيسية للإمساك هو الجفاف، وشرب المياه في وقت مبكر من صباح اليوم يساعد التخفيف من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

4.يعزز من عملية التمثيل الغذائي: شرب الماء بمجرد الاستيقاظ من النوم يساعد على تعزيز عملية الهضم ويوفر الطاقة اللازمة للجسم طوال اليوم.

5.يساعد في التخلص من الوزن الزائد: أظهرت العديد من الدراسات أن مياه الشرب في وقت مبكر من الصباح بمجرد الاستيقاظ من النوم يساعد في التخلص من الوزن الزائد.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes