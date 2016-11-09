كلينتون تعترف لترامب بالهزيمة بمكالمة وأوباما يهنأه ويدعوه لزيارة البيت الأبيض

امتنعت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية، هيلاري كلينتون، عن الظهور عقب إعلان فوز منافسها الجمهوري، دونالد ترمب، بالرئاسة، لكنها اتصلت به لتهنئته والاعتراف بهزيمتها في الانتخابات.

وفي الوقت الذي أعلنت معظم الأرقام فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب، أعلن رئيس حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أن الأمر لم يحسم بعد.

وقال جون بوديستا في تصريح من مركز الحملة بنيويورك صباح الأربعاء وبعيد دقائق من صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية: “علينا انتظار فرز المزيد من الأصوات”. وأضاف النتائج غير أكيدة بعد، وأنها متقاربة جداً في عدة ولايات.

كما أكدت حملة كلينتون أن المرشحة الديمقراطية لن تلقي كلمة الليلة.

يذكر أن النتائج الأخيرة، الأربعاء، أظهرت أن ترمب فاز بـ28 ولاية، منها: فلوريدا وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وويست فرجينيا وتينيسي وميسيسبي وأوكلاهوما وألاباما ونورث كارلينا وساوث كارولينا، بينما فازت كلينتون بـ19 ولاية منها كاليفورنيا وهاواي وكولورادو وإلينوي ونيويورك ونيوجيرسي، وبهذا حصلت كلينتون على 218 صوتاً مقابل 288 لترمب.

أوباما يهنئ ترمب.. ويدعوه لزيارة البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا دونالد ترمب للبيت الأبيض الخميس لإطلاعه على إجراءات نقل السلطة.

وهنأ أوباما ترمب بفوزه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

ونجح مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترمب، في الوصول إلى البيت الأبيض فجر الأربعاء، ليصبح بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية، بعد تفوقه على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بـ 288 صوتاً مقابل 218 لكلينتون.

وتوالت ردود الأفعال العربية على فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي الأميركي ووصوله للبيت الأبيض حيث هنأت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر وعدد من الدول الغربية ترمب على فوزه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

شام تايمز

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