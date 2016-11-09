من هو نائب ترمب .. مايك بنس الذي طمح في أخذ مكانه؟

طمح للوصول إلى سدة الرئاسة قبل أن يختاره ترمب ليشغل منصب نائب الرئيس، كما أعطته استطلاعات الرأي أفضلية على منافسه الديمقراطي خلال هذه الانتخابات. من هو نائب ترمب، مايك بنس؟

سياسي أميركي وعضو في الحزب الجمهوري، حاول دخول الكونغرس مرتين إلا أنه فشل في معركة شرسة ضد الديمقراطي فيل شارب واتهم مرارا بانتقاداته المسيئة له.

درس بنس المحاماة وعمل مذيعا في إحدى المحطات الإذاعية بعد فشله دخول الكونغرس. إلا أنه عاد ليمضي 12 عاماً في مجلس النواب الأميركي.

عين حاكما لإنديانا منذ عام 2013، كما شغل منصب رئيس المؤتمر الجمهوري بين 2009 و2011 وهو ثالث أكبر منصب للقيادة الجمهورية.

وينتمي بينس إلى عائلة كاثوليكية ناصرت الحزب الديمقراطي. إلا أنه تحول لاحقا إلى دعم الحزب الجمهوري.

ويبدي بينس مواقف متصلبة إزاء القضايا الاجتماعية لا سيما الإجهاض.

وقد اقترح منع إعطاء الجنسية لمن يولد في الولايات المتحدة لأبوين غير أميركيين.

أما بالنسبة للسياسة الخارجية فهو من مؤيدي إسرائيل ويعد من أكبر داعميها. كما أيد غزو العراق خلال فترة رئاسة جورج بوش، ودعا إلى زيادة عدد القوات الأميركية هناك.

ويعارض إغلاق سجن غوانتانامو في كوبا. وقد عرف بنس بجرأته أحيانا في تقديم أفكار بشكل مستقل عن ترمب خلال مناظراته مع منافسه الديمقراطي.

وكان بنس انتقد تصريحات ترمب حول منع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة ووصفها بالمهينة وغير القانونية.

يتساءل البعض كيف لحياة بنس المحافظة أن تتأقلم مع حياة ترمب الترفيهية الصاخبة.

شام تايمز

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