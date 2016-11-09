سيدة صومالية.. من لاجئة إلى نائبة بالكونغرس الأميركي

نجحت اللاجئة الصومالية، إلهان عمر، في أن تصبح أول نائبة ديمقراطية في الكونغرس الأميركي، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الأميركية.

ونقلت “ديلي ستار تريبيون” عن النائبة الصومالية – الأميركية، البالغة من العمر 34، سعادتها بالإنجاز الذي وصلت إليه، حيث إنها تمثل التنوع في المنطقة التي تنتمي لها.

ومنذ سنوات جاءت الطفلة إلهان عمر بصحبة عائلتها إلى الولايات المتحدة الأميركية كلاجئة، هرباً من الحرب الأهلية المشتعلة في بلادها، بعد أن قضت 4 سنوات في مخيم للاجئين في كينيا.

وتدير النائبة الصومالية-الأميركية السياسة الخاصة بشبكة “المرأة تنظم المرأة”، وهي شبكة متخصصة في الدفع بسيدات من شرق إفريقيا إلى المناصب القيادية المدنية.

شام تايمز

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