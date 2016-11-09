مخيتريان لاعب وسط مانشستر يونايتد يرد على مورينيو

أبدى هنريك مخيتريان، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، عزمه على إثبات نفسه، من أجل حجز مكان أساسيًا في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

كان مورينيو، قال إنه يجب على لاعب الوسط الأرميني، بذل مزيد من الجهد، حتى يتسنى له فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق.

وأضاف: “لدينا توقعات كبيرة في النادي. لدينا الكثير من اللاعبين يتنافسون على المراكز. على مخيتريان اللعب أفضل من خوان ماتا، ولينجارد، ومارسيال.. عليه اللعب أفضل من هؤلاء. هذا هو الأمر ببساطة”.

وكان من المتوقع، أن يلعب مخيتريان، دورًا فاعلاً في سعي المانيو، للعودة للأمجاد مباشرة، بعد انضمامه للنادي، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أمضى معه ثلاثة أعوام ناجحة.

لكن أداء اللاعب ابن السابعة والعشرين عامًا، لم يقنع بعد المدرب البرتغالي المخضرم.

وقال مخيتريان، في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” الإنجليزية، اليوم الأربعاء: “صحيح أني لم أحظَ إلا بقليل من الوقت داخل الملعب، لكني لن أستسلم”.

وشارك مخيتريان في خمس من ست مباريات ظهر فيها هذا الموسم كبديل.

وأضاف: “قطعت مشوارًا طويلًا لألعب في مانشستر يونايتد، ولن يمنعني أي شيء من تحقيق حلمي. لن أنسحب، بل سأجد القوة للوصول إلى هدفي”.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes