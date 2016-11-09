تعرف على رئيس الولايات المتحدة ال 45.. ثري مالياً وفقير سياسياً

حقق دونالد ترامب مفاجأة تاريخية بفوزه في سباق الرئاسة الأمريكية، الأمر الذي أحدث صدمة في عالم أسواق المال والأعمال، على الرغم من أنه أحد أكبر نجوم هذا العالم، الذي يقيس مكتسباته بالمخاطر المستقبلية، تماماً كما تتحرك الأسهم والعملات في التداولات لحظة بلحظة، و”ترامب” الثري مالياً وعقارياً، الفقير سياسياً، الذي عرفه العالم بمواقفه المثيرة للجدل تجاه عدد من القضايا كالهجرة والإسلام ونظرته الخاصة للهوية الأمريكية، لكن وعلى الرغم من ذلك دخل إلى البيت الأبيض متفوقاً على أحد أهم السياسيين المخضرمين بالولايات المتحدة الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي كانت في المقابل تدرس خطواتها ضده بعناية.. فمن هو الرئيس 45 للولايات المتحدة.

الانطلاق في عالم الأعمال

ولد ترامب في نيويورك عام 1946، أدرك والداه حين كان صبياً أنه يشكو من الإفراط في النشاط، فقاما بإلحاقه بكلية عسكرية عند بلوغه سن المراهقة ليتمكن من توجيه طاقاته بشكل أفضل.

وإثر هذه المحطة، التحق دونالد ترامب بمدرسة وارتون للمحاسبة في جامعة بنسلفانيا، قبل أن يبدأ مسيرة إدارة الأعمال في شركة والده المتخصصة في العقارات، حيث أظهر تميزا في مجال الأعمال تحت رعاية والده فرد ترامب.

خاض ترامب غمار الأعمال عام 1983، حيث قامت شركته بتشييد ناطحات السحاب، وشيد أول ناطحة سحاب أسماها “برج ترامب” قبل أن يبدأ بتشييد أبراج أخرى غزت مدينة نيويورك وتحمل كلها اسمه. وأصبحت تسريحة شعره رمزا للنجاح في الأعمال خلال الثمانينات.

حب الظهور الإعلامي

كان يحب الظهور الإعلامي وعالم المشاهير، وقدم لمدة 12 عاماً برنامج تلفزيون الواقع “ذي أبرنتيس” حيث أجرى اختبارات لعدد من المرشحين للالتحاق بشركاته العملاقة، وعرفه الجميع بعبارته الشهيرة، “أنت مطرود “. وبدأت شعبيته بالارتفاع لدى قسم كبير من الأمريكيين وكان ذلك يسليه.

قدرة كبيرة للتغلب على المصاعب

ترامب واجه عدة مصاعب في إدارة مشاريعه العقارية العملاقة خلال التسعينات، وكاد أن يشهر إفلاسه خلال أزمة العقارات في 1990 نتيجة ارتفاع قيمة ديونه التي بلغت مليارات الدولارات، لكنه استطاع التغلب على هذه المصاعب والإشعاع مجدداً، قبل أن يواجه أزمة جديدة كادت تعصف بإمبراطوريته في 2005 بعد أن سجلت كازينوهاته في مدينة “أتلانتيك سيتي” خسائر فادحة قبل أن ينقذ مجدداً مجموعته من الانهيار في آخر لحظة.

ورغم أن العديد من شركاته أفلست، فإن دونالد ترامب كثيراً ما يتباهى بثروته التي يضخمها أحياناً، ويقول إنها تناهز 10 مليارات دولار، رغم أن العديد من التقارير تشكك في ذلك. وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت مؤخرا عن الإقرار الضريبي لعام 1995 لترامب، يفيد بأنه أعلن عن خسائر بقيمة 918 مليون دولار، ليتجنب بذلك دفع ضرائب على دخله لأكثر من 10 سنوات.

رجل الأعمال “المزواج”

عرف ترامب بحبه للنساء. فقد تزوج في 1977 عارضة الأزياء والرياضية التشيكية الأصل إيفانا زلينكوفا ورزق منها بثلاثة أبناء: دونالد ترامب جونيور، إيفنكا وإيريك، قبل أن ينفصل عن زوجته عام 1992، ليتزوج مجدداً في 1993 من الممثلة ومقدمة التلفزيون الأمريكية مارلا آن مابلس بعد سنة واحدة من طلاقه. ورزق ترامب بطفلة من الممثلة أسماها تيفاني، ودام زواجه ست سنوات قبل أن ينفصل عن زوجته الثانية في 1999. وفي 2005، تزوج رجل الأعمال الأشهر في أمريكا من الحسناء السلوفانية وعارضة الأزياء ميلانيا كنوس والتي رزق منها بولد اسمه بارون وليام.

الملياردير الرئيس

تقدر ثروته بين 3.5 مليار دولار بحسب مجلة فوربس، و4.5 مليار دولار بحسب مصادر أخرى نظراً للتباين في تقييم ملكياته العقارية الضخمة بمناطق حول العالم.

وحتى قبل فوزه برئاسة أكبر دولة وصاحبة أكبر اقتصاد بالعالم، فإن أسم ترامب بحد ذاته كان يعد علامة تجارية ممتدة من الثروات والاستثمارات التي خاضها “الملياردير الرئيس” ذو الـ 70 عاماً الذي يخشى العالم وتخشى الأسواق من حقبته أن تغير وجه أميركا المنفتحة والمصدرة لمفاهيم الأسواق الحرة، ولذلك كانت ردة فعل أسواق الأسهم والنفط والدولار التراجع بنسب تفوق 5% للأسهم وتزيد على 3% للعملة الأميركية والنفط، فيما هوت عملة المكسيك بنسبة 14%.

ويعد ترامب الشخصية الأكثر إثارة للجدل بتاريخ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ليس لكونه مليارديراً فحسب بل لأنه انتهج خلال حملته الانتخابية أسلوباً عنيفاً في تحفيز مشاعر الأميركيين تجاه القضايا الحساسة والعنصرية والقضايا المتعلقة بالشأن المالي للمواطن الأميركي.

واستفاد ترامب خلال الحملة التي تعد الأكثر غرابة بتاريخ الانتخابات الأميركية، من تجارب تلفزيونية له سابقة وعمله في حقل الإعلام والتأليف، فقد قدم برنامح الواقع على قناة إن بي سي The Apprentice.

شام تايمز

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