دونالد ترامب في خطاب النصر بعد أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية .. “المصالح الأمريكية أولا” .. ردود الافقعال : فرح روسي و تخوف أوروبي وحذر

تعهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب في أول تصريح له بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الامريكية بتوحيد البلاد وإصلاح البنى التحتية.

دونالد ترامب في خطاب النصر قال “: أتعهد بأنني سأكون رئيسا لعموم الشعب الأمريكي وسنعمل سوياً لتوحيد بلدنا وإعادة العظمة إليها، وتابع “سنصلح ما حدث في بنيتنا التحتية لنجعلها في المقدمة ولا يضاهيها شيء، مشيراً “المصالح الأمريكية أولا”.

وأضاف ترامب “تجديد بلادنا ونجعل من أمريكا عظيمة من جديد، وسنضع مصالح أمريكا في المرتبة الأولى وسنسعى لقواسم مشتركة مع الأمم الأخرى”.

وأضاف سنتعامل بعدالة مع الجميع ولن نسعى للعداء والصراع، وسنشرع بالعمل فورا من أجل الشعب الأمريكي، وسنتعامل بنزاهة مع كل الدول الاخرى”.

هذا وقد حسم ترامب المعركة الانتخابية لصالحه ليكون الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية في سباق رئاسي تاريخي من حيث تقارب النتائج في الولايات الرئيسية.

وكان التصويت في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية حاسما في السباق الرئاسي الحالي، بحيث تمكن ترامب من الحصول على 274 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزه في بنسيلفانيا (20 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي) بعد حصوله على نحو 48,9% من أصوات الناخبين في هذه الولاية، مقابل 47,6% لمنافسته هيلاري كلينتون.

ويضمن حصول ترامب على 274 من أصوات المجمع الانتخابي فوزه في الانتخابات الرئاسية، لأن تحقيق الفوز في الانتخابات يتطلب الحصول على 270 صوتا على الأقل.

وأشارت وكالات الأنباء إلى أن الرئيس الحالي باراك أوباما يمكن أن يعقد لقاء مع الفائز في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يصوت المجمع الانتخابي رسميا لانتخاب رئيس الولايات المتحدة في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويقر الكونغرس الأمريكي نتائج التصويت في 6 يناير/كانون الثاني العام المقبل.

وسيتولى الرئيس الجديد مهام عمله أثناء مراسم التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

فرح روسي و تخوف أوروبي وحذر

تباينت ردود الفعل الدولية حيال فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، حيث سارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تهنئة “صديقه” بالوصول إلى البيت الأبيض، بينما اعتبر وزير ألماني أن العالم سيزداد جنوناً بعد فوز ترامب.

ألمانيا: العالم سيزداد جنوناً

وفي أول ردود الأفعال الدولية على فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي الأميركي ووصوله للبيت الأبيض، فقد رأى وزير العدل الألماني “هيكو ماس”، اليوم الأربعاء أن العالم سيزداد جنوناً بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

وقال ماس على تويتر “لن تكون نهاية العالم لكنه سيزداد جنوناً.”

العمل مع ترامب سيكون “أصعب”

من جهته، قال مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء إن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة سيجعل العمل “أصعب” بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وقال شولتز لإذاعة (أوروبا 1) “سيكون صعباً أصعب من العمل مع إدارات سابقة، لكنه الرئيس المنتخب في انتخابات حرة.”

وأضاف “علينا احترام الرئيس المقبل للولايات المتحدة، أتمنى أن نجد مساحة للتعاون.”

موغيريني: العلاقات الأوروبية الأمريكية أقوى من أي تغيير سياسي

بدوره، شددت “فيدريكا موغيريني” مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن الاتحاد والولايات المتحدة سيواصلان العمل معا بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

وقالت موغيريني في تغريدة على تويتر “العلاقات الأوروبية الأمريكية أعمق من أي تغيير سياسي. سنواصل العمل معا ونعيد اكتشاف قوة أوروبا.”

باريس تهنئ وتترقب بحذر

إلى ذلك، هنأت باريس الأميركيين بفوز ترامب، الأربعاء، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها جان مارك إيرلوت، أن فرنسا ستبقى صديقة للولايات المتحدة، مضيفاً: “سننتظر لنرى سياسات الرئيس الجديد”.

كما وجهت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في تغريدة على “تويتر” “التهاني للرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب والشعب الأميركي الحر”.

بوتين يهنئ ترامب

إلى موسكو، حيث هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت الرئاسة الروسية أن بوتين يأمل في العمل المشترك مع ترامب من أجل إخراج العلاقات الروسية الأمريكية من الأزمة.

وذكر الكرملين في بيان “عبر بوتين عن أمله في التعاون لإخراج العلاقات الأمريكية الروسية من وضع الأزمة وفي التعامل مع القضايا الدولية والبحث عن أساليب فعالة في مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن العالمي.”

وأضاف بوتين أنه على ثقة من أن الحوار البناء بين موسكو وواشنطن سيخدم مصالح الدولتين.

الصين: سنعمل مع الرئيس الأمريكي الجديد لتعزيز العلاقات

في هذه الأثناء، أكد لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده ستعمل مع الرئيس الأمريكي الجديد لضمان تطور منتظم وقوي للعلاقات الثنائية.

السيسي أول المهنئين: نتطلع إلى “روح جديدة” في العلاقات

هذا وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي أول المهنئين بفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية معرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.

وجاء في بيان رسمي للرئاسة المصرية “جمهورية مصر العربية تتطلع لأن تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب ضح روح جديدة في مسار العلاقات المصرية الأمريكية.”

شام تايمز

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