ضحايا بأحياء بريف دمشق وحلب اثر سقوط قذائف صاروخية

سقط عدد من الضحايا، يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف صاروخية وطلقات متفجرة في أحياء بحلب وريف دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في محافظة حلب، لم تسمه، قوله ان ” 4 اشخاص بينهم 3 نساء أصيبوا جراء قذائف صاروخية وطلقات متفجرة استهدفت حي الحمدانية وحلب الجديدة”.

وكان شخصا لقي مصرعه يوم الاثنين، واصيب شخصان بجروح نتيجة سقوط قذائف على حي الحمدانية في حلب.

ومن جهتها، قالت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان شخصاً لقي حتفه واصيب 3 اخرين جراء سقوط قذائف على ضاحية الأسد في ريف دمشق.

وتابعت المصادر ان شخصين قتلا واصيب 3، اثر سقوط قذائف على منطقة البانوراما في محيط العاصمة دمشق.

وكان قتلى وجرحى سقطوا يوم الثلاثاء، جراء استهداف احياء متفرقة من دمشق وريفها بالقذائف مصدرها مناطق سيطرة المعارضة المسلحة.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

شام تايمز

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