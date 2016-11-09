مارادونا يوضح حقيقة أموال “مباراة العيون”

أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا اليوم الثلاثاء، عدم تلقيه أي أموال من المغرب للمشاركة في مباراة كرة قدم ودية بمدينة العيون .

وقال مارادونا في تصريحات صحفية المغربي الاخباري: “من قالوا هذه المعلومات يكذبون. لم آت للمغرب من أجل الأموال، بل لأنني أحب هذا البلد”.

وكانت وسائل اعلام مغربية قالت إن مارادونا حصل على ما يقرب من 200 ألف دولار للمشاركة في المباراة، كما ذكرت صحيفة (الصباح) أن النجم الأرجنتيني حصل على ساعتين باهظتي الثمن هو ونجله.

وقالت مصادر من الاتحاد المغربي لـ(إفي) إن مارادونا بـ”شكل شبه مؤكد” حصل على مبلغ، لكنهم أشاروا لعدم معرفتهم بقيمته.

يشار إلى أن مارادونا دعي للعام الثاني على التوالي من قبل الاتحاد المغربي للمشاركة في مباراة بين نجوم أفريقيا والعالم، في إطار فعاليات احياء ذكرى (المسيرة الخضراء) من قبل المغرب.

وانتهت المباراة بفوز فريق نجوم العالم بنتيجة 4-3.

كووورة

شام تايمز

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